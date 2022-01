Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 12:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-FIRENZE RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PONZANO RomaNO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE. SULLA CASSIA BIS PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE Roma; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. CODE INVECE SU VIA PALOMBARESE TRA PIAZZA ROBERT ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULL’AUTOSTRADA A1-FIRENZE RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E PONZANONO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE. SULLA CASSIA BIS PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. CODE INVECE SU VIA PALOMBARESE TRA PIAZZA ROBERT ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Fiera di Sant'Antonio: divieti di sosta e rimozioni Previsti anche alcuni divieti di transito e una serie di altri provvedimenti sulla viabilità che ... corso Canalchiaro, corso Canalgrande, piazza Grande, piazza Torre, Calle di Luca, piazza Roma e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 10:30 ...RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE ROMA. ... PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...

