Treviso | a piedi nella terza corsia in tangenziale con la figlia nel passeggino

Advertising

GiannettiMarco : RT @leggoit: #Treviso A piedi nella terza corsia in tangenziale con la figlioletta nel passeggino: tragedia sfiorata - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Treviso A piedi nella terza corsia in tangenziale con la figlioletta nel passeggino: tragedia sfiorata - leggoit : #Treviso A piedi nella terza corsia in tangenziale con la figlioletta nel passeggino: tragedia sfiorata - ilmessaggeroit : #mamma a piedi in #tangenziale (nella corsia di sorpasso) con la figlia di 3 anni nel passeggino: dramma sfiorato a… - Divino_2 : RT @Gazzettino: A piedi in tangenziale con la figlioletta nel passeggino: tragedia sfiorata a Treviso -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso piedi

La Tribuna di Treviso

Paura oggi - 15 gennaio - per una mamma trentenne nigeriana che verso le 14,30 stava camminando in corsia di sorpasso in tangenziale a, in direzione Paese, spingendo un passeggino con all'interno la figlioletta di tre anni . Le auto in quel tratto vanno a 90 km/h e la sfioravano. Decine le chiamate alla Polizia locale per ...TREISO - Paura oggi - 15 gennaio per una mamma trentenne nigeriana che verso le 14,30 stava camminando in corsia di sorpasso in tangenziale aTreviso, in direzione Paese, spingendo un passeggino con ...Paura oggi - 15 gennaio - per una mamma trentenne nigeriana che verso le 14,30 stava camminando in corsia di sorpasso in tangenziale a Treviso, in direzione Paese, spingendo un passeggino ...Paura oggi - 15 gennaio - per una mamma trentenne nigeriana che verso le 14,30 stava camminando in corsia di sorpasso in tangenziale a Treviso, ...