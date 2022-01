The Who, l’esordio con I Can’t Explain in cui suonò anche Jimmy Page | Memories (Di sabato 15 gennaio 2022) I Can’t Explain degli Who è forte anche della presenza di Jimmy Page. È il 1964, i Led Zeppelin non esistono ancora ma Page è già un turnista molto popolare. Ne sa qualcosa il produttore Shel Talmy, che secondo i rumor vuole compensare l’incapacità – temporanea – di Pete Townshend negli assoli. In studio arriva Jimmy e registra la sua traccia. Non è un mistero, né lo tratteranno come tale tutti i protagonisti negli anni successivi. Jimmy Page lo rivela a Creem nel 1974, ma tiene a precisare che quel riff è tutta opera di Pete: “Ruggiva, amico”, dice fieramente per difendere l’opera del collega. Proprio per questo Townshend è costretto a spiegare una certa somiglianza tra I Can’t Explain degli Who e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Idegli Who è fortedella presenza di. È il 1964, i Led Zeppelin non esistono ancora maè già un turnista molto popolare. Ne sa qualcosa il produttore Shel Talmy, che secondo i rumor vuole compensare l’incapacità – temporanea – di Pete Townshend negli assoli. In studio arrivae registra la sua traccia. Non è un mistero, né lo tratteranno come tale tutti i protagonisti negli anni successivi.lo rivela a Creem nel 1974, ma tiene a precisare che quel riff è tutta opera di Pete: “Ruggiva, amico”, dice fieramente per difendere l’opera del collega. Proprio per questo Townshend è costretto a spiegare una certa somiglianza tra Idegli Who e ...

