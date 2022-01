Sinead O' Connor in ospedale | paura per alcuni tweet dopo la morte del figlio

Advertising

GirolamoMaggio : Sinead O'Connor è stata ricoverata in ospedale in seguito alla morte di suo figlio. - zazoomblog : Sinead O’Connor tra vuoto e senso di colpa: “Sono persa senza mio figlio” - #Sinead #O’Connor #vuoto #senso - emilyquellavera : Sinead O' Connor ricoverata in ospedale dopo la morte del figlio. Purtroppo era prevedibile. La depressione è uno s… - gazzettaparma : Dopo tweet in cui accennava a possibilità di suicidarsi - sfiorata82 : RT @rockolpoprock: Sinéad O'Connor ricoverata dopo la morte del figlio: ‘Sono persa senza di lui’ -

New York, 15 gennaio 2022 - Sinead O'Connor è ricoverata in ospedale da giovedì sera dopo la pubblicazione di una serie di tweet in cui faceva riferimento alla possibilità di togliersi la vita seguire suo figlio Shane, trovato ... I social possono essere utili per salvare la vita di qualcuno quando questi manifestano intenti suicidi e lo comunicano sui propri profili. E' quello che è accaduto a Sinead O'Connor, la cantante di 'Nothing Compares 2 U', che ora è ricoverata in ospedale e che è stata sottoposta a controllo medico giovedì notte per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in cui ... La cantante sui social: "Ho deciso di seguire il mio Shane". Poi le scuse ai fan e la decisione di ricoverarsi ...