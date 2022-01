Sci alpino, Goggia in dubbio per il super-G di Zauchensee: “Dipende dai dolori” (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofia Goggia deciderà all’ultimo minuto se gareggiare nel super-G di Zauchensee, in programma domenica 16 gennaio e valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La bergamasca è infatti incappata in una brutta caduta nel corso della discesa di sabato. La campionessa olimpica in carica della specialità non ha riportato conseguenze gravi, ma l’urto è stato forte e dunque deciderà in giornata se gareggiare o meno. Lo ha annunciato la stessa Goggia tramite un post pubblicato su Facebook. “Che cartella ragazzi! – esordisce la bergamasca – . L’importante è stare bene ed essere integri e, nonostante qualche dolore, lo sono. Grata per questo! A domani. In caso di gara (decido domani in base ai dolori!) avrò il numero 5“. LA CADUTA DI Goggia NELLA DISCESA DI ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofiadeciderà all’ultimo minuto se gareggiare nel-G di, in programma domenica 16 gennaio e valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. La bergamasca è infatti incappata in una brutta caduta nel corso della discesa di sabato. La campionessa olimpica in carica della specialità non ha riportato conseguenze gravi, ma l’urto è stato forte e dunque deciderà in giornata se gareggiare o meno. Lo ha annunciato la stessatramite un post pubblicato su Facebook. “Che cartella ragazzi! – esordisce la bergamasca – . L’importante è stare bene ed essere integri e, nonostante qualche dolore, lo sono. Grata per questo! A domani. In caso di gara (decido domani in base ai!) avrò il numero 5“. LA CADUTA DINELLA DISCESA DI ...

