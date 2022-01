Salernitana-Lazio:0-3. I biancocelesti vincono e non subiscono gol. Ecco le pagelle (Di sabato 15 gennaio 2022) La Lazio approda a Salerno ed espugna l'Arechi. Nei primi 10' Immobile mette a segno una doppietta, al 7' e al 10'. Sfiora la tripletta beccando la traversa. Durante la ripresa la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 15 gennaio 2022) Laapproda a Salerno ed espugna l'Arechi. Nei primi 10' Immobile mette a segno una doppietta, al 7' e al 10'. Sfiora la tripletta beccando la traversa. Durante la ripresa la...

FBiasin : Lancio di #LuisAlberto, tacco di #MilinkovicSavic, gol di #Immobile: in questo gol alla #Salernitana c'è la sintesi… - reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - GazzettaSalerno : Una Salernitana decimata (altri 3 positivi in gruppo squadra) si arrende subito alla Lazio. - news24_inter : #Immobile trascina la squadra di Sarri #SalernitanaLazio ?? -