Salernitana-Lazio, Cataldi ammonito: era diffidato, salta l'Atalanta (Di sabato 15 gennaio 2022) Tegola per Maurizio Sarri in vista del match contro l'Atalanta. Nel primo tempo di Salernitana-Lazio, infatti, è stato ammonito Danilo Cataldi. Peccato però che il centrocampista fosse diffidato e dunque andrà a scontare un turno di squalifica, non potendo essere a disposizione dei biancocelesti contro la Dea. Un'assenza pesante quella del mediano, ma è giusto il cartellino giallo sventolato da Abisso. SportFace.

