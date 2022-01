Quirinale | Letta | ' a tutte le forze propongo accordo per patto di legislatura'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "La mia iniziativa è per unadiche consenta al Paese di completare lanel tempo naturale, con il voto nella primavera del 2023, sull'elezione di un presidente della Repubblica super partes, di garanzia per tutti e la scelta forte di dare energia perchè nei prossimi 14 mesi siano realizzate le riforme per una buona politica, che è possibile. Ognuno faccia una scelta di coraggio e generosità che verrà ripagato dagli italiani, ognuno esca da steccati e fortilizi". Lo ha detto Enricoa gruppi e Direzione Pd.

... quella di intitolare la sala della direzione nazionale del Pd a David Sassoli", così Enrico Letta nel corso riunione congiunta della Direzione nazionale e i gruppi parlamentari PD sul Quirinale. "La scelta del centrodestra è profondamente sbagliata", ha proseguito, "così come la tattica dello 'scoiattolo', inadeguata per i tempi che stiamo vivendo". Roma, 15 gen "La mia iniziativa è per una patto di legislatura che consenta al Paese di completare la legislatura nel tempo naturale, con il voto nella primavera del 2023"