Quirinale, i nomi che circolano non fanno ben sperare per la comunità Lgbt+ (Di sabato 15 gennaio 2022) La partita per il Quirinale entrerà nel vivo, ufficialmente, dal 24 gennaio, sebbene le cronache parlamentari e i resoconti giornalistici ci restituiscano un’immagine di grande fibrillazione tra i partiti. Come membri attivi della cittadinanza, la cosa riguarda anche le persone Lgbt+ che guardano con attenzione a quanto avverrà da qui al giorno dell’elezione del nuovo presidente. Ricordiamo, infatti, che il futuro inquilino del Quirinale è uno strumento chiave della nostra democrazia. La sua funzione è quella di arbitrare l’agone parlamentare, vigilare sulla qualità delle nostre leggi – che devono attenersi al dettato costituzionale – e gestire passaggi anche delicati sotto il profilo istituzionale e politico. Le cronache degli ultimi anni ce ne hanno dato prova. Gli anni a venire vedranno, nella difesa dei diritti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La partita per ilentrerà nel vivo, ufficialmente, dal 24 gennaio, sebbene le cronache parlamentari e i resoconti giornalistici ci restituiscano un’immagine di grande fibrillazione tra i partiti. Come membri attivi della cittadinanza, la cosa riguarda anche le personeche guardano con attenzione a quanto avverrà da qui al giorno dell’elezione del nuovo presidente. Ricordiamo, infatti, che il futuro inquilino delè uno strumento chiave della nostra democrazia. La sua funzione è quella di arbitrare l’agone parlamentare, vigilare sulla qualità delle nostre leggi – che devono attenersi al dettato costituzionale – e gestire passaggi anche delicati sotto il profilo istituzionale e politico. Le cronache degli ultimi anni ce ne hanno dato prova. Gli anni a venire vedranno, nella difesa dei diritti della ...

CarloCalenda : La nostra candidata per il Quirinale è una donna: Marta Cartabia. I nomi che ha fatto la Dandini sono tutti di gran… - fattoquotidiano : FRANCHI TIRATORI CONTRO BERLUSCONI Un elenco di 40 nomi – tra cui parlamentari di peso di Forza Italia, ministri e… - gennaromigliore : Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e quindi di tutte le forze politiche. Ecco perché It… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'I nomi che circolano per il #Quirinale non fanno ben sperare per la comunità #lgbtq' @Dario_Accolla - Satryland59 : RT @ilfattoblog: 'I nomi che circolano per il #Quirinale non fanno ben sperare per la comunità #lgbtq' @Dario_Accolla -