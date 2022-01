Problemi cardiaci per Aubameyang e Lemina | “cicatrici dopo il Covid”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Stop forzato per tre calciatori del Gabon, a causa diemersiaver contratto il. La notizia è arrivata prima della partita di Coppa D’Africa contro il Ghana. Tra questi anchee l’ex Juventus. Stesso problema anche per Axel Meyé dell’Ittihad Tanger. La notizia è stata confermata direttamente dal Gabon con un comunicato sul profilo Twitter. “Secondo la commissione medica della Caf, i giocatori Pierre Emerick, Axel Meyé e Mario, appena guariti dal, non possono prendere parte a questo match. Gli esami mostrerebbero delle lesioni cardiache, la Caf non ha voluto correre rischi”. The Athletic’ ha riferito che i medici dell’Arsenal sarebbero stati rassicurati dai colleghi ...

Il Gabon acciuffa il Ghana nel finale in attesa del Marocco. Il Ghana perde la testa, ma basta un pari con le Comore per qualificarsi. I due giocatori, così come Meyé, erano appena guariti dal Covid: ora la Federazione ha deciso di non farli scendere in campo ...