“Prima contro | ora le lecca il c**o” | Sonia Bruganelli smascherata | caos in studio

Sonia Bruganelli sotto attacco sui social a causa di alcune affermazioni poco coerenti: ecco tutti i dettagli della vicenda. Sonia Bruganelli al GF Vip (screenshot YouTube)Dopo la puntata di ieri sera del GF Vip, Sonia Bruganelli è stata fortemente criticata a causa del suo atteggiamento, giudicato "incoerente" dal popolo del web.Sembrerebbe, infatti, che l'opinionista abbia elogiato alcuni concorrenti da sempre fuori dal raggio delle sue preferenze. Tra questi spunterebbe il nome di Manila: l'ex Miss Italia, da sempre criticata, ieri sembrerebbe aver ricevuto svariati complimenti dalla Bruganelli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> "Stai zitta che fai più bella figura": Sonia Bruganelli demolita, chiesto l'allontanamento ...

