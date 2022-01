Milano, Roma, Torino: oggi i No Vax e No Green Pass in piazza con Montagnier (Di sabato 15 gennaio 2022) I No Green Pass e i No Vax a Milano puntano sull’effetto mediatico per tornare ad adunare il popolo anti-vaccinazione. Luigi Paragone, leader di Italexit e candidato sindaco alle scorse elezioni, è riuscito a portare in piazza XXV Aprile il premio nobel Luc Montagnier, ormai celebre per le sue posizioni No Vax. L’appuntamento è questo pomeriggio alle 15. «Avremo la possibilità di sentire il premio Nobel Luc Montagnier, è ufficiale e abbiamo risolto tutti i problemi burocratici , abbiamo l’ufficialità della piazza, abbiamo i biglietti — ha raccontato Paragone attraverso un video sui social —. Montagnier sarà a Milano con noi e inizieremo una lunga maratona dalle 15 alle 18, avremo interventi con Robert Kennedy Junior, avremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) I Noe i No Vax apuntano sull’effetto mediatico per tornare ad adunare il popolo anti-vaccinazione. Luigi Paragone, leader di Italexit e candidato sindaco alle scorse elezioni, è riuscito a portare inXXV Aprile il premio nobel Luc, ormai celebre per le sue posizioni No Vax. L’appuntamento è questo pomeriggio alle 15. «Avremo la possibilità di sentire il premio Nobel Luc, è ufficiale e abbiamo risolto tutti i problemi burocratici , abbiamo l’ufficialità della, abbiamo i biglietti — ha raccontato Paragone attraverso un video sui social —.sarà acon noi e inizieremo una lunga maratona dalle 15 alle 18, avremo interventi con Robert Kennedy Junior, avremo ...

