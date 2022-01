LCS Lock In, 100 Thieves è troppo per l’Academy di TSM: i giovani lottano ma devono arrendersi (Di sabato 15 gennaio 2022) Il torneo Lock In ha aperto ufficialmente la stagione della LCS. La prima sfida è stata quella tra i campioni in carica 100 Thieves e TSM, con i primi che sono riusciti a portare a casa la vittoria in 26 minuti. Tuttavia, è doveroso ricordare che TSM è scesa in campo con un roster composto interamente da membri della sua Academy a causa delle difficoltà provocate dalla pandemia di COVID-19, che ha impedito a diversi titolari di TSM – inclusi i due nuovi acquisti Keaiduo e Shenyi – di giungere negli Stati Uniti in tempo per l’inizio della competizione esports. I giovani talenti di TSM si sono impegnati al massimo in questo match, ma alla fine hanno avuto la meglio le stelle di 100 Thieves, troppo più abituate a competere a certi livelli. The defending #LCS Champions with a resounding win in the first ... Leggi su esports247 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il torneoIn ha aperto ufficialmente la stagione della LCS. La prima sfida è stata quella tra i campioni in carica 100e TSM, con i primi che sono riusciti a portare a casa la vittoria in 26 minuti. Tuttavia, è doveroso ricordare che TSM è scesa in campo con un roster composto interamente da membri della sua Academy a causa delle difficoltà provocate dalla pandemia di COVID-19, che ha impedito a diversi titolari di TSM – inclusi i due nuovi acquisti Keaiduo e Shenyi – di giungere negli Stati Uniti in tempo per l’inizio della competizione esports. Italenti di TSM si sono impegnati al massimo in questo match, ma alla fine hanno avuto la meglio le stelle di 100più abituate a competere a certi livelli. The defending #LCS Champions with a resounding win in the first ...

Advertising

esports247_it : LCS Lock In, 100 Thieves è troppo per l'Academy di TSM: i giovani lottano ma devono arrendersi… - esports247_it : LCS Lock In, problemi con i visti: anche Golden Guardians schiera l'Academy - esports247_it : LCS Lock In, Dignitas senza River per la prima settimana del torneo: al suo posto ecco eXyu - DeugemoTwo : Troppe difficoltà legate al Covid19: i nuovi giocatori cinesi Keaiduo e Shenyi in ritardo. I TSM parteciperanno al… - esports247_it : LCS Lock In, TSM scenderà in campo con il team Academy: una scelta dettata dal Covid-19 -