La brutta deriva da evitare sul caso Generali (Di sabato 15 gennaio 2022) I destini di Generali, la società finanziaria più internazionale e più strategica che abbiamo in Italia, rischiano di essere decisi in una rissa da cortile, ancorché di alto livello. Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 gennaio 2022) I destini di, la società finanziaria più internazionale e più strategica che abbiamo in Italia, rischiano di essere decisi in una rissa da cortile, ancorché di alto livello.

Advertising

amdo61 : @janavel7 Brutta deriva. Poi tasseranno i fumatori, chi è in sovrappeso, chi non fa un tot di attività fisica, chi non mangia i broccoli … - ronpalm44 : RT @_MayBeRob: “Horny di qua, horny di là, anche oggi in tiro, anche domani mi tocco” + foto di rito sotto il sole, sotto le stelle, sotto… - _MayBeRob : “Horny di qua, horny di là, anche oggi in tiro, anche domani mi tocco” + foto di rito sotto il sole, sotto le stell… - MatteoPrevitera : @mesmeri Che brutta deriva ha preso - Tony50863663 : RT @Willhel77324546: Non so che cosa abbia detto #Draghi, ma leggere l'hashtag ' Draghi In galera' è indice del degrado e della deriva estr… -