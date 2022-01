Inter | le parole di Inzaghi sui due centrocampisti in uscita!

(Di sabato 15 gennaio 2022) Matias Vecino e Stefano Sensi sono i due giocatori nerazzurri più vicini alla cessione. L’uruguaiano è uno dei desideri di Sarri per il centrocampo della Lazio. Per Sensi invece si è fatta avanti la Sampdoria nelle ultime ore. Stefano Sensi,Simonedurante la conferenza di oggi ha parlato della loro situazione: “In questo momento hanno avuto meno spazio, però ho parlato con entrambi. Sono giocatori che terrei sempre con me. Sono forti, di qualità: quando li ho impiegati mi hanno dato sempre risposte, e penso alla prima partita di Sensi con il Genoa. Di Vecino contro l’Atalanta ha fatto benissimo. Io penso che se rimarranno qui lo spazio lo troveranno, la società sa cosa penso: sono due giocatori che stanno alla grande all’.” Simone Borghi

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @Stefandevrij ai microfoni di @Inter_TV ?? - Inter : ??? | MISTER #IMWinner ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria in #SupercoppaFrecciarossa ?? - Inter : ??? | INTERVISTA #IMWinner ???? Le parole dell'MVP @Alexis_Sanchez al fischio finale ?? - ParmeshSriv : RT @Inter_Women: ??? | INTERVISTA Le parole di @AjaraNjoya ai microfoni di @Inter_TV ?? - SpazioInter : La Curva Nord attacca Bonucci: parole durissime! - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter parole

Con l'abbiamo giocato con una squadra sbilanciata. Adesso con Maitland non sarà un problema ... Coma ha preso la squadra queste sue? E come si può migliorare questo fattore psicologico. Io ...Queste ledi Inzaghi sui due. L'italiano in questa stagione, tra campionato e coppe, ha ... ma entrambi preferirebbero terminare la stagione all'per poi cercarsi un'altra sistemazione in ...Neanche il tempo di smaltire la sbornia per la Supercoppa, che l'Inter è chiamata già a un'altra prova a dir poco complicata. Domani sera a Bergamo la squadra di Simone Inzaghi e attesa dall'Atalanta ...Neanche il tempo di smaltire la sbornia per la Supercoppa, che L'Inter è chiamata già a un'altra prova a dir poco complicata. Domani sera a Bergamo la squadra di Simone Inzaghi e attesa dall'Atalanta ...