Il nucleare è un mezzo | non un fine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Si fa presto a dire tassonomia. Se, come sembra, ilentrerà, per ragione di concretezza, nell’elenco delle fonti energetiche che l’Ue ritiene sostenibili (o meglio: necessarie a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica entro il 2050) questa ipotesi non si realizzerà da sola. Anzi. Richiederà, oltre che poderosi sforzi politici per superare la diffidenza che da anni accompagna il settore, anche un sacco di soldi. E 550 miliardi, all’incirca, da qui al 2050. Miliardo più, miliardo meno. La stima arriva direttamente dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton, che pochi giorni fa ha detto al quotidiano Journal du Dimanche che «le sole centrali nucleari esistenti avranno bisogno di 50 miliardi di euro di investimenti da qui al 2030. E quelle di nuova generazione avranno bisogno di 500 miliardi di euro». I soldi, in buona sostanza, ...

Nel testo si evidenzia come l'Italia, dipendente a livello energetico da mezzo mondo, può diventare ... Ed il nucleare? Qui il Copasir fa il democristiano, ammettendo che le risorse scientifiche ed ...

La situazione dell'impiego dell'atomo in Europa prevede investimenti per 550 miliardi nei prossimi trent'anni, nella speranza che possa indirizzare in modo decisivo la transizione alle energie rinnova ...