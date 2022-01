Granata reduci da ben cinque sconfitte consecutive all’Arechi

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 15 gennaio 2022) di Fabio Setta Ritrovata la vittoria a Verona, la Salernitana ora ha un trend da invertire. L’Arechi è diventato ormai terra di conquista. Nell’ultimo match giocato in casa contro l’Inter la Salernitana ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva in casa, dopo quelle contro Empoli, Napoli, Sampdoria e Juve. Ihanno così “migliorato” il dato della stagione 2009/10 mentredi fila sono arrivate anche nel torneo di Serie B 66/67. Scavando ancora più indietro, nel 1921/22 la Salernitana iscritta la Girone Campania della Lega Sud perse sei gare di fila in casa, ovvero tutte quelle disputate, a cui si aggiunsero anche seiesterne, tre delle quali per rinuncia. Altri tempi. Nella gestione Lotito il record diin casa era di tre, nella stagione 2018/19. La ...