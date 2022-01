Giulia De Lellis, da corteggiatrice di Uomini e Donne a influencer da 17.300 $ a post (Di sabato 15 gennaio 2022) Giulia De Lellis nasce il 15 gennaio del 1996 a Zagarolo, ma cresce nella città di Pomezia. È una delle influencer più seguite e amate d’Italia nonché imprenditrice digitale e personaggio televisivo, il suo profilo Instagram conta 5,1 milioni di follower. Entra a far parte di questo mondo quando, nel 2015, decide di partecipare al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 gennaio 2022)Denasce il 15 gennaio del 1996 a Zagarolo, ma cresce nella città di Pomezia. È una dellepiù seguite e amate d’Italia nonché imprenditrice digitale e personaggio televisivo, il suo profilo Instagram conta 5,1 milioni di follower. Entra a far parte di questo mondo quando, nel 2015, decide di partecipare al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis i sintomi della malattia non le danno tregua: “Sono tanto debole…” - #Giulia #Lellis #sintomi… - infoitcultura : Andrea Iannone a Verissimo parla delle sue ex Giulia De Lellis e Belen Rodriguez - infoitcultura : Andrea Iannone svela in che rapporti è rimasto con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis - zazoomblog : Giulia De Lellis positiva al Covid si confida con i suoi follower - #Giulia #Lellis #positiva #Covid - zazoomblog : Buon compleanno Giulia De Lellis: i look più glamour - #compleanno #Giulia #Lellis: #glamour -