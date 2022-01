Fratello di "lady Al Qaeda" prende ostaggi in una sinagoga in Texas (Di domenica 16 gennaio 2022) Muhammad Siddiqui, Fratello di una nota terrorista pachistana, ha fatto irruzione armato in una sinagoga del Texas mentre era in corso una celebrazione in diretta Facebook Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 gennaio 2022) Muhammad Siddiqui,di una nota terrorista pachistana, ha fatto irruzione armato in unadelmentre era in corso una celebrazione in diretta Facebook

