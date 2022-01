iconanews : Epstein: il 28 giugno la sentenza per Ghislaine Maxwell -

La data per la sentenza nei confronti di Ghislaine Maxwell, l'ex socialite britannica colpevole secondo la giuria di reati sessuali con Jeffrey Epstein, è stata fissata al 28 giugno. Lo ha annunciato il giudice Alison Nathan sottolineando comunque che la data potrebbe slittare a seconda dell'esito della richiesta di Maxwell per un nuovo processo.