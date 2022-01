Coppa d’Africa 2022: l’Egitto passa con fatica 0-1 contro la Guinea Bissau (Di sabato 15 gennaio 2022) Prima vittoria dell’Egitto nel suo secondo match in Coppa d’Africa 2022 contro la Guinea Bissau per 0-1. Match difficile da sbloccare da Salah e compagni, ma che comunque riescono a portare a casa grazie proprio al gol dell’attaccante del Liverpool. I faraoni fanno segnare quindi i loro primi punti, mettendosi al secondo posto del girone, proprio avanti a Guinea Bissau e Sudan entrambe ferme ad un punto RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Nei primissimi minuti è Salah che va vicino al gol, ma il suo tiro sbatte sul palo prima di perdersi sul fondo. Il primo tempo termina così, a reti bianche, per 0-0. Anche il secondo tempo parte col vento in poppa, ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Prima vittoria delnel suo secondo match inlaper 0-1. Match difficile da sbloccare da Salah e compagni, ma che comunque riescono a portare a casa grazie proprio al gol dell’attaccante del Liverpool. I faraoni fanno segnare quindi i loro primi punti, mettendosi al secondo posto del girone, proprio avanti ae Sudan entrambe ferme ad un punto RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. Nei primissimi minuti è Salah che va vicino al gol, ma il suo tiro sbatte sul palo prima di perdersi sul fondo. Il primo tempo termina così, a reti bianche, per 0-0. Anche il secondo tempo parte col vento in poppa, ...

