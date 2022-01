Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)DEL 14 GENNAIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA DIREZIONE EUR PER IL TRASPORTO PUBBLICO ASONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC E...