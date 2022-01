Uomini e donne, la confessione di Anna Monti sulla malattia: “Terapia devastante” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anna Monti ha rivelato qualcosa sulla sua malattia, sta seguendo una Terapia molto devastante, ma rassicura i fan: cosa ha detto sui social. Da tutti conosciuta per aver partecipato a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha rivelato qualcosasua, sta seguendo unamolto, ma rassicura i fan: cosa ha detto sui social. Da tutti conosciuta per aver partecipato a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - pietroraffa : La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - dissolve_frigus : RT @OpusDiabuli: Pensando al fatto che un viscido che ha abusato di ragazzine (ai tempi) minorenni finite nel giro della prostituzione oggi… - elevenshearts : RT @OpusDiabuli: Pensando al fatto che un viscido che ha abusato di ragazzine (ai tempi) minorenni finite nel giro della prostituzione oggi… -