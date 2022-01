Tunisia, Ghribi “Serve unità per rendere grande il Paese” (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricorre il 12° anniversario della rivoluzione. Ho fiducia che il popolo tunisino troverà un modo per capire che stabilità e prosperità sono ancora a portata di mano se proviamo a mettere da parte le nostre differenze e lavorare insieme per fare della Tunisia una grande nazione”. Lo scrive sul suo profilo Instagram il finanziere e filantropo Kamel Ghribi, presidente della Gksd Investment Holding e vicepresidente del gruppo San Donato.“La nostra risorsa più grande è la nostra gente. La differenza è l'essenza dell'umanità, quindi ci saranno sempre opinioni e posizioni politiche divergenti, ma questo non deve essere causa di divisione. Possiamo e dobbiamo portare le nostre divergenze al tavolo dei negoziati per trovare un accordo, attraverso il compromesso, per il bene e il futuro dei nostri figli”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricorre il 12° anniversario della rivoluzione. Ho fiducia che il popolo tunisino troverà un modo per capire che stabilità e prosperità sono ancora a portata di mano se proviamo a mettere da parte le nostre differenze e lavorare insieme per fare dellaunanazione”. Lo scrive sul suo profilo Instagram il finanziere e filantropo Kamel, presidente della Gksd Investment Holding e vicepresidente del gruppo San Donato.“La nostra risorsa piùè la nostra gente. La differenza è l'essenza dell'umanità, quindi ci saranno sempre opinioni e posizioni politiche divergenti, ma questo non deve essere causa di divisione. Possiamo e dobbiamo portare le nostre divergenze al tavolo dei negoziati per trovare un accordo, attraverso il compromesso, per il bene e il futuro dei nostri figli”, ...

