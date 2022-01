The Batman: Matt Reeves già pronto per il sequel (Di venerdì 14 gennaio 2022) The Batman: Matt Reeves, di nuovo alla regia, è già pronto a lavorare al sequel, che pare adatterà Terra di Nessuno Mancano ancora poco meno di due mesi prima dell’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di The Batman, la nuova trasposizione del personaggio DC che questa volta avrà il volto di Robert Pattinson, e già si comincia a vociferare riguardo al sequel. Quest’ultimo sarà presto ufficializzato e dovrebbe avere di nuovo Matt Reeves alla regia. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: di cosa parlerà? Sicuramente la Warner si aspetta un incasso ingente dal nuovissimo film di The Batman, per cui all’epoca delle riprese già si parlava di una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro dopo quella di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) The, di nuovo alla regia, è giàa lavorare al, che pare adatterà Terra di Nessuno Mancano ancora poco meno di due mesi prima dell’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di The, la nuova trasposizione del personaggio DC che questa volta avrà il volto di Robert Pattinson, e già si comincia a vociferare riguardo al. Quest’ultimo sarà presto ufficializzato e dovrebbe avere di nuovoalla regia. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: di cosa parlerà? Sicuramente la Warner si aspetta un incasso ingente dal nuovissimo film di The, per cui all’epoca delle riprese già si parlava di una nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro dopo quella di ...

Advertising

Matioski : Alle 17:00, FACCE DI NERD #216! THE BATMAN sarà un film adatto a tutta la famiglia! Era davvero necessario che il f… - GianlucaOdinson : The Batman: un nuovo sguardo nel dettaglio alla Batcaverna - _Karashi_san : @_movieswatch Concordo! Mi era piaciuto ne Il sacrificio del cervo sacro, The Green Knight e aspetto di vederlo in Batman! - AnnaxLGxTS : RT @SkyTG24: The Batman, il film con Robert Pattinson avrà rating PG-13 - _ComicsUniverse : Novità sul rating di #TheBatman, il tanto atteso film di #MattReeves in uscita a marzo del 2022. Spingerà davvero… -