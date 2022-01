Suppletive Salvini | vorrei Matone tra grandi elettori

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – “Circa 200.000 cittadini romani devono sapere che domenica possono votare e cambiare”. Così Matteoè intervenuto questa mattina accompagnando la candidata del centrodestra Simonetta Martone durante il volantinaggio per le elezionialla Camera nel collegio del I municipio di Roma, in via XVII olimpiade. “In questo collegio la sinistra puntualmente prende i voti e poi si dimette- ha continuato- noi abbiamo scelto Simonetta che qui vive, lavora e conosce. Può essere un voto determinante anche per l’elezione del presidente della Repubblica, mi piacerebbe vederla fra i”. (Agenzia Dire)

L'altro giorno è stata a Porta Portese con Matteo. L'8 gennaio in un solo giorno ha ... L'elettorato Pd si mobiliterà? Alla prevedibile 'freddezza' per delleche si svolgono ormai a ......e Meloni , e non staremo con grillini e massimalisti di sinistra, c'è un problema di riformismo a sinistra'. - Advertisement - 'Il 16 gennaio si vota per le, nel centro storico ...Il centrodestra è compatto, voterà unito fino alla fine chiunque sia il suo candidato". Queste le parole di Matteo Salvini ...Si vota domenica prossima, ma l'impressione è che sarà una tornata elettorale per pochi intimi. Roma Centro sceglie il suo ...