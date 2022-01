Scuola, c’è differenza tra un positivo segnalato e un positivo percepito (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le scuole sono state riaperte, taglio del nastro e applausi. La sera prima del gran rientro la mia Scuola e credo tutte le altre scuole del Paese hanno diramato una circolare con tanto di tabella e scritte evidenziate per spiegare le misure da adottare nei diversi casi. C’è un gran uso della parola “se”. Cosa fare se. Se ci fosse un positivo? No. Se venisse segnalato un positivo. Perché a Scuola che ci sia un positivo o che venga comunicata ufficialmente la presenza di un positivo sono due cose estremamente diverse che avrebbero dato a Beckett materiale per svariate commedie. Caso uno: se si verifica un caso di positività in classe. Intanto il soggetto deve farlo presente all’istituto che frequenta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le scuole sono state riaperte, taglio del nastro e applausi. La sera prima del gran rientro la miae credo tutte le altre scuole del Paese hanno diramato una circolare con tanto di tabella e scritte evidenziate per spiegare le misure da adottare nei diversi casi. C’è un gran uso della parola “se”. Cosa fare se. Se ci fosse un? No. Se venisseun. Perché ache ci sia uno che venga comunicata ufficialmente la presenza di unsono due cose estremamente diverse che avrebbero dato a Beckett materiale per svariate commedie. Caso uno: se si verifica un caso di positività in classe. Intanto il soggetto deve farlo presente all’istituto che frequenta ...

Advertising

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - gennaromigliore : Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto. Ma non c’è bisogno di chiudere tutto come l’anno… - ilfattoblog : Scuola, c’è differenza tra un positivo segnalato e un positivo percepito - meetyouthvre : RT @purpl3nightsky: fanculo l'Italia, fanculo la scuola, fanculo la vita e fanculo i social. Fanculo chi parla e non sa manco di cosa, ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola c’è In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Gennaio: Gimbe: “Il lockdown c’è già”. Over50, dubbi al Cts Il Fatto Quotidiano