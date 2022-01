Sanremo 2022, la prima brutta notizia: la decisione costretta della Rai (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa volta tutto sembrava pronto ed accordato con largo anticipo, ma nella complicata e limitante realtà nella quale viviamo oggi giorno non si può programmare con sicurezza praticamente nulla. La Rai, con l’avvento della quarta ondata di Covid, che sta generando non pochi problemi organizzativi, ha dovuto prendere una decisione riguardo al 72esimo Festival Sanremo 2022 di Amadeus e di tutte le varie trasmissioni che gli gravitano attorno. I giornalisti tra pochissime ore, tra Roma e Milano, ascolteranno gli inediti che debutteranno al concorso canoro, previsto dal primo di febbraio fino alla grande finale del 5. Il prossimo 18 gennaio, il direttore artistico Amadeus parteciperà alla conferenza stampa, che chiarirà certamente molti dubbi. Lo scorso 13 gennaio, invece, la Rai si è decisa su quali trasmissioni ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa volta tutto sembrava pronto ed accordato con largo anticipo, ma nella complicata e limitante realtà nella quale viviamo oggi giorno non si può programmare con sicurezza praticamente nulla. La Rai, con l’avventoquarta ondata di Covid, che sta generando non pochi problemi organizzativi, ha dovuto prendere unariguardo al 72esimo Festivaldi Amadeus e di tutte le varie trasmissioni che gli gravitano attorno. I giornalisti tra pochissime ore, tra Roma e Milano, ascolteranno gli inediti che debutteranno al concorso canoro, previsto dal primo di febbraio fino alla grande finale del 5. Il prossimo 18 gennaio, il direttore artistico Amadeus parteciperà alla conferenza stampa, che chiarirà certamente molti dubbi. Lo scorso 13 gennaio, invece, la Rai si è decisa su quali trasmissioni ...

