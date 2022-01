Salvini e Meloni candidano Berlusconi al Quirinale, ma a metà. Tra i due è il gioco dei sospetti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno scartato la frase “caro Silvio, per eleggerti al Colle serve un miracolo”. Più di una volta Berlusconi si è paragonato a Gesù Cristo. Ieri, Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto ufficialmente di “accettare la candidatura al Quirinale per il centrodestra”. Fermarlo? Si può forse fermare il soprannaturale? Dicono infatti che, di fronte a lui, il segretario della Lega e la leader di FdI, si siano davvero sentiti come i dodici di quella disgraziata notte quando a turno assicuravano: “Tradirti, io?”. Meloni, accompagnata da Ignazio La Russa, gli ricordava: “Se c’è qualcuno che può vantare il privilegio di aver fatto parte del tuo governo sono io, Ignazio e Gianni Letta”. Salvini: “Metti in dubbio la mia lealtà?”. Alla fine del vertice, ed era già sera, tra i leghisti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Hanno scartato la frase “caro Silvio, per eleggerti al Colle serve un miracolo”. Più di una voltasi è paragonato a Gesù Cristo. Ieri, Matteoe Giorgiagli hanno chiesto ufficialmente di “accettare la candidatura alper il centrodestra”. Fermarlo? Si può forse fermare il soprannaturale? Dicono infatti che, di fronte a lui, il segretario della Lega e la leader di FdI, si siano davvero sentiti come i dodici di quella disgraziata notte quando a turno assicuravano: “Tradirti, io?”., accompagnata da Ignazio La Russa, gli ricordava: “Se c’è qualcuno che può vantare il privilegio di aver fatto parte del tuo governo sono io, Ignazio e Gianni Letta”.: “Metti in dubbio la mia lealtà?”. Alla fine del vertice, ed era già sera, tra i leghisti ...

Advertising

BaldinoVittoria : Proponendo #SilvioBerlusconi per il Colle Salvini e Meloni gettano la maschera, dimostrando di non volere il bene d… - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - HuffPostItalia : È ufficiale: Salvini e Meloni candidano Berlusconi al Quirinale - antobgl : RT @La7tv: #ottoemezzo Berlusconi candidato al Quirinale, Antonio Padellaro: 'Come mai i due leader giovani del centrodestra accettano di s… - IvanoCeriani : RT @fasulo_antonio: Il peggior centrodestra del dopoguerra ha candidato ufficialmente un pregiudicato alla Presidenza della Repubblica. All… -