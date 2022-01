Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Report FIFA, l’Inter domina la classifica delle cessioni più onerose: La FIFA ha pubblicato l’edi… - solopallone : ++ Report Fifa; Italia 2/a in spese mercato dopo Inghilterra ++ - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Report FIFA, l’Inter domina la classifica delle cessioni più onerose nel 2021: Lukaku e Hakimi sul podio degli affari pi… - CalcioFinanza : Report FIFA, l’Inter domina la classifica delle cessioni più onerose nel 2021: Lukaku e Hakimi sul podio degli affa… - Luxgraph : Report Fifa sul calciomercato 2021: Italia seconda solo all'Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Report FIFA

Il 'Global Transfer', unsul calciomercato, ha svelato quanto è stato speso nel 2021 e quale campionato ha mosso più soldi. Al primo posto l' Inghilterra con 1.386,2 milioni di dollari. Al secondo posto c'è l' ...Sono i dati emersi dalGlobal Transfer2021 che attinge alle transazione registrate obbligatoriamente nel sistema TMS, il cervellone in cui Zurigo fa confluire tutti gli affari di mercato ...Il calciomercato italiano nel 2021 è il secondo nel mondo dopo quello inglese per quanto riguarda le spese, con 667,7 milioni di dollari, sostenute per il trasferimenti di giocatori. E' quanto emerge ...Houston World Cup 2026 Bid Committee Sets Bold Human Rights Strategy. Houston 2026 engages 100+ stakeholders to develop a human rights plan to deliver a World Cup of the future. T ...