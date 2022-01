Quirinale, Salvini: “Sinistra non può permettersi di dire questo sì, questo no” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non si capisce perché la Sinistra, che negli ultimi 30 anni ha scelto presidenti della Repubblica appartenenti all’area della Sinistra, quando fuori e dentro il Parlamento il centrodestra è maggioranza si permette di dire questo sì o questo no. Io dialogo con tutti, ascolto tutti, non mi permetto di dire con Letta non parlo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Isoradio sul Quirinale. “Silvio Berlusconi è stato eletto tre volte per fare il presidente del Consiglio, non si capisce perché non debba avere il diritto di proporsi. Da qui ad avere la maggioranza in Parlamento si vedrà ma, a differenza della Sinistra, non mi siedo dicendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non si capisce perché la, che negli ultimi 30 anni ha scelto presidenti della Repubblica appartenenti all’area della, quando fuori e dentro il Parlamento il centrodestra è maggioranza si permette disì ono. Io dialogo con tutti, ascolto tutti, non mi permetto dicon Letta non parlo”. Lo ha detto Matteoa Isoradio sul. “Silvio Berlusconi è stato eletto tre volte per fare il presidente del Consiglio, non si capisce perché non debba avere il diritto di proporsi. Da qui ad avere la maggioranza in Parlamento si vedrà ma, a differenza della, non mi siedo dicendo ...

