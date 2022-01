Omicron, vaccini, richiami, anticorpi, l’esperta Pfizer spiega tempi e traguardi: uno all’anno dopo il booster (Di venerdì 14 gennaio 2022) Omicron, vaccini, richiami, immunità. Nel delirio di annunci e smentite, informazioni e contro-deduzioni. Dato il riconoscimento ufficiale che attesta come e perché Omicron è «la variante del virus con la più alta contagiosità» riscontrata finora, Pfizer – attraverso le delucidazioni rese in queste ore dal direttore medico dell’azienda, Valentina Marino, in un’intervista a La Stampa –prova a fare chiarezza sull’ultima mutazione del Sars-Cov 2 e sulle somministrazioni del vaccino. E innanzitutto afferma: «Sulla severità non si possono ancora fare valutazioni reali, perché colpisce sia una popolazione vaccinata, sia non vaccinata. E rispetto alla sua capacità di sfuggire al vaccino stiamo ancora studiando. L’impressione è che la protezione con due e, ancora meglio, tre dosi, funzioni bene contro la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022), immunità. Nel delirio di annunci e smentite, informazioni e contro-deduzioni. Dato il riconoscimento ufficiale che attesta come e perchéè «la variante del virus con la più alta contagiosità» riscontrata finora,– attraverso le delucidazioni rese in queste ore dal direttore medico dell’azienda, Valentina Marino, in un’intervista a La Stampa –prova a fare chiarezza sull’ultima mutazione del Sars-Cov 2 e sulle somministrazioni del vaccino. E innanzitutto afferma: «Sulla severità non si possono ancora fare valutazioni reali, perché colpisce sia una popolazione vaccinata, sia non vaccinata. E rispetto alla sua capacità di sfuggire al vaccino stiamo ancora studiando. L’impressione è che la protezione con due e, ancora meglio, tre dosi, funzioni bene contro la ...

