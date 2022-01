MasterChef Italia, continua il successo su Sky e in streaming NOW (Di venerdì 14 gennaio 2022) La quinta serata di MasterChef Italia è un viaggio nelle emozioni e nei ricordi, tra esperienze passate e commoventi storie di vita: da qui nascono energia e passione per la cucina, ma anche concentrazione per affrontare le insidiose sfide pensate dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non reggono la pressione Andrea e Nicholas, che... Leggi su digital-news (Di venerdì 14 gennaio 2022) La quinta serata diè un viaggio nelle emozioni e nei ricordi, tra esperienze passate e commoventi storie di vita: da qui nascono energia e passione per la cucina, ma anche concentrazione per affrontare le insidiose sfide pensate dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non reggono la pressione Andrea e Nicholas, che...

