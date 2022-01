Mario + Rabbids Sparks Of Hope: lancio rimandato, secondo un rumor (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovi rumor affermano che il lancio di Mario + Rabbids: Sparks Of Hope potrebbe essere rimandato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Fin dal suo annuncio, avvenuto nel corso del Nintendo Direct dell’E3 2021, Mario + Rabbids: Sparks Of Hope è riuscito a guadagnarsi l’attenzione dei fan, ma secondo un nuovo rumor, il lancio del titolo potrebbe essere rimandato. Il leak, diffusosi nelle scorse ore, afferma infatti che il sequel dell’acclamato strategico con l’idraulico baffuto di Nintendo, rischierebbe di non vedere la luce nel corso di quest’anno. Sarà vero? Mario + Rabbids ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuoviaffermano che ildiOfpotrebbe essere. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Fin dal suo annuncio, avvenuto nel corso del Nintendo Direct dell’E3 2021,Ofè riuscito a guadagnarsi l’attenzione dei fan, maun nuovo, ildel titolo potrebbe essere. Il leak, diffusosi nelle scorse ore, afferma infatti che il sequel dell’acclamato strategico con l’idraulico baffuto di Nintendo, rischierebbe di non vedere la luce nel corso di quest’anno. Sarà vero?...

