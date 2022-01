Madre e figlia morte a Cuba, rubati i documenti prima dell'arrivo dei soccorsi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prato, 14 gennaio 2022 - Sarebbero state trovate senza documenti Alice Catarzi , 23 anni, e sua Madre Mercedes , residenti a Prato , morte in un incidente stradale a Cuba mercoledì scorso. A ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prato, 14 gennaio 2022 - Sarebbero state trovate senzaAlice Catarzi , 23 anni, e suaMercedes , residenti a Prato ,in un incidente stradale amercoledì scorso. A ...

Advertising

Avvenire_Nei : Brasile. Difendevano l'Amazzonia: sterminati padre, madre e figlia - miuryk : mia madre non mi reputa più sua figlia da quando ho iniziato a ruttare anche nel sonno - ELGOBLINOIDE : @daddydalbert Tale madre tale figlia - meSOStufato_ : Per di più devo studiare e le ho chiesto se può calmarla almeno per un'oretta e la sua risposta è stata 'io come ma… - Ros948021 : RT @chiaraped: La figlia 13enne di un'amica è rimasta l'unica non vaccinata in classe. Ha raccontato alla madre che la maestra ha esclamato… -