Juve | nome a sorpresa dalla Spagna | cosi Morata può dire addio

Il Barcellona è ancora molto forte su Morata, ma la Juve lo potrebbe liberare solo dopo l'arrivo di un altro attaccante. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, la Juventus ha dovuto dire addio al primo obiettivo stagionale. I bianconeri, adesso, sono attesi dalla sfida in campionato di domani sera all'Allianz Stadium

Ultime Notizie dalla rete : Juve nome Juve, spunta un nuovo nome per l'attacco: può arrivare dalla Spagna Commenta per primo La Juventus è a caccia di un attaccante da regalare ad Allegri. Secondo Tuttosport, in casa bianconera si sta facendo largo la pista Maxi Gomez del Valencia.

Calciomercato Juve, obiettivo Maxi Gomez: la dirigenza l'ha già visionato dal vivo ... i bianconeri puntano Maxi Gomez del Valencia, con la dirigenza che lo avrebbe già visionato dal vivo Secondo quanto riportato da Tuttosport, avanza il nome di Maxi Gomez per la Juve. Un "nuovo ...

Maxi Gomez Juve, nome nuovo per l'attacco! I dettagli Juventus News 24 Juventus, pronta l’alternativa ad Arthur: è una vecchia conoscenza Nel corso delle ultime settimane sono stati tantissimi i giocatori accostati al club bianconero e ora si torna a fare il nome di Leandro Paredes ... mercato di squadre del nostro campionato. Anche la ...

