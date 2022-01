I positivi asintomatici negli ospedali non saranno calcolati nei ricoveri. Il cambio subito smentito dal Ministero della Salute (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti positivi al covid, ricoverati in ospedale per altre cause ma asintomatici,saranno conteggiati come casi covid ma non come ricoveri in area medica. La notizia del nuovo metodo di calcolo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) I paziential covid, ricoverati in ospedale per altre cause maconteggiati come casi covid ma non comein area medica. La notizia del nuovo metodo di calcolo ...

