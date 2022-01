"Ho sentito che discutevano e poi il tonfo, non può essere scivolata" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stefania Castro è la panettiera che per prima è intervenuta dopo la caduta di Fatima, la bambina di 3 anni, dal balcone del quarto piano della palazzina di via Milano 18 a Torino. Stefania è sconvolta, mentre racconta. Abbiamo tagliato alcune parti che potrebbero turbare i lettori e che nulla aggiungono alla notizia in sé. Ma le altre dichiarazioni le abbiamo lasciate perché riteniamo che siano importanti per la ricostruzione di quel che è successo. Leggi su lastampa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stefania Castro è la panettiera che per prima è intervenuta dopo la caduta di Fatima, la bambina di 3 anni, dal balcone del quarto piano della palazzina di via Milano 18 a Torino. Stefania è sconvolta, mentre racconta. Abbiamo tagliato alcune parti che potrebbero turbare i lettori e che nulla aggiungono alla notizia in sé. Ma le altre dichiarazioni le abbiamo lasciate perché riteniamo che siano importanti per la ricostruzione di quel che è successo.

