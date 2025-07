Oasis | in arrivo una nuova edizione per What’s The Story Morning Glory?

Preparati a rivivere la magia degli anni ’90: il 3 ottobre 2025, Big Brother Recordings presenta una nuova edizione limitata di “(What’s The Story) Morning Glory?”, l’album che ha rivoluzionato il britpop. Con cinque versioni unplugged inedite, questa ristampa rende omaggio a un capolavoro senza tempo, celebrando i 30 anni di una pietra miliare della musica. Un’occasione imperdibile per tutti i fan di Oasis e non solo, perché il passato torna a brillare più forte che mai.

MANCHESTER – Il 3 ottobre 2025 per Big Brother Recordings uscirà la ristampa in edizione limitata dell’iconico album “(What’s The Story) Morning Glory?” degli Oasis, con 5 inedite versioni unplugged dei brani “Cast No Shadow”, “Morning Glory”, “Wonderwall”, “Acquiesce” e “Champagne Supernova”. “(What’s The Story) Morning Glory?”, uscito 30 anni fa, è uno degli album più importanti degli anni ’90, pietra miliare del britpop. Secondo album degli Oasis, fu pubblicato per la prima volta il 2 ottobre 1995 su Creation Records e lanciò la band verso il successo mondiale. A soli 14 mesi dal sorprendente debutto “Definitely Maybe”, considerato uno dei debut album più influenti, “(What’s The Story) Morning Glory?” ebbe un enorme successo, aggiudicandosi il premio Best British Album ai BRIT Awards del 1996. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Oasis: in arrivo una nuova edizione per “(What’s The Story) Morning Glory?”

In questa notizia si parla di: glory - morning - oasis - edizione

(What’s The Story) Morning Glory? arriva l’edizione deluxe dell’iconico album degli Oasis - Preparati a rivivere il mito: il 3 ottobre 2025, arriva la versione deluxe di "(What’s The Story) Morning Glory?" degli Oasis, un’iconica pietra miliare del britpop.

Il 3 ottobre 2025, i fan degli Oasis potranno rivivere le emozioni del britpop con la ristampa in edizione limitata di "(What’s The Story) Morning Glory?", a 30 anni dalla sua uscita originale. Un must per tutti gli appassionati! #Oasis #MorningGlory #Britpop #Mu Vai su X

Oasis, annunciata l'edizione per i 30 anni di “(What’s The Story) Morning Glory?”. Tutte le info e dettagli La nuova uscita, prevista per il 3 ottobre, conterrà anche 5 nuove versioni unplugged Vai su Facebook

OASIS: a ottobre la ristampa di “(What’s the Story) Morning Glory?”; Oasis: il 3 ottobre esce “(What’s The Story) Morning Glory?” in edizione limitata; Oasis: arriva la ristampa dell’album “(What’s The Story) Morning Glory?”.

Oasis: il 3 ottobre esce “(What’s The Story) Morning Glory?” in edizione limitata - compirà 30 anni e per festeggiare questo incredibile traguardo, arriverà una ristampa in edizione limitata davvero ... Segnala r101.it

(What’s The Story) Morning Glory? arriva l’edizione deluxe dell’iconico album degli Oasis - Il 3 ottobre 2025 uscirà la ristampa in edizione limitata dell’iconico album (What’s The Story) Morning Glory? Si legge su msn.com