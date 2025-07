Pisa ‘Oltre il Voto’ | il liceo Buonarroti sperimenta la valutazione senza numeri

Il Liceo Filippo Buonarroti, in occasione del suo 50° anniversario, si distingue ancora una volta innovando con il progetto ‘Oltre il voto’. Questa iniziativa pionieristica mira a superare il tradizionale sistema numerico, adottando una valutazione più approfondita e personalizzata del percorso di ogni studente. Un passo avanti verso un’educazione più umana, stimolante e centrata sulla crescita reale degli studenti. Scopri come questa rivoluzione potrebbe cambiare il modo di imparare e insegnare.

PISA – Il Liceo Filippo Buonarroti, fresco di celebrazione per i suoi 50 anni, si avvia verso una profonda trasformazione educativa con il progetto ‘Oltre il voto’. Questa iniziativa propone di rivoluzionare il sistema di valutazione scolastica, passando da un modello basato sul tradizionale voto numerico a una valutazione formativa e descrittiva, che metta al centro il percorso di apprendimento dello studente. Il progetto, che coinvolgerà due classi prime a partire dall’anno scolastico 2025-2026 e sarà avviato con il consenso delle famiglie, è stato presentato ufficialmente il 30 giugno nell’auditorium del liceo, davanti a numerosi genitori interessati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: valutazione - voto - pisa - oltre

“Senza voto non si studia e non si cresce?”, Cristiano Corsini e la “Fabbrica dei voti”: utilità o danno della valutazione per gli studenti? Molti chiedono una scuola che “non faccia paura, ma che faccia bene” - La valutazione scolastica è al centro di un acceso dibattito: rappresenta uno strumento essenziale per la crescita degli studenti o può diventare un ostacolo? Cristiano Corsini, nella sua opera “La fabbrica dei voti”, analizza criticamente il ruolo dei voti nella scuola, evidenziando i rischi di un sistema troppo focalizzato sul giudizio e chiedendo una riflessione su un percorso formativo più equo e migliore per gli studenti.

“Oltre il voto” è la nuova sperimentazione in partenza a settembre Vai su X

“Il voto numerico risucchia tutto: semplifica la valutazione, crea ansia, limita negli studenti la capacità di autogiudicarsi e li allontana dal loro percorso personale". Vai su Facebook

Perché a Pisa una scuola abolirà i voti: il progetto; Pisa, una scuola abolisce i voti per una valutazione senza stress e più consapevole; Pisa, la scuola che abolisce i voti: “I ragazzi non sono numeri”.

Pisa, 'Oltre il Voto': il liceo Buonarroti sperimenta la valutazione senza numeri - PISA – Il Liceo Filippo Buonarroti, fresco di celebrazione per i suoi 50 anni, si avvia verso una profonda trasformazione educativa con il progetto 'Oltre il voto'. Scrive msn.com

Pisa, una scuola "abolisce" i voti per una valutazione senza stress e più consapevole - “Oltre il voto” è la nuova sperimentazione in partenza a settembre al liceo scientifico Buonarroti di Pisa. Secondo msn.com