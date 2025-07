Boxe Julio César Chàvez Jr arrestato in Usa | sarà espulso

Il mondo della boxe è scosso da una notizia inattesa: Julio César Chávez Jr. è stato arrestato negli Stati Uniti per ingresso illegale e sarà deportato in Messico, dove dovrà affrontare gravi accuse di criminalità organizzata. Questa vicenda si aggiunge alle recenti vicende sportive, a pochi giorni dalla sconfitta con Jake Paul ad Anaheim. La carriera dell’ex campione dei pesi medi prende una piega imprevedibile, lasciando i fan e gli addetti ai lavori senza parole.

Il pugile messicano Julio César Chàvez Jr. è stato arrestato per essere entrato illegalmente negli Stati Uniti e sarà deportato in Messico, dove dovrà affrontare accuse di criminalità organizzata. Lo hanno riferito funzionari federali statunitensi. La misura a pochi giorni dalla sconfitta con Jake Paul . La misura nei confronti dell’ex campione di boxe dei pesi medi è stata disposta a pochi giorni dalla sconfitta subita da Jake Paul ad Anaheim, in California. Il pugile 39enne – ha spiegato il suo avvocato Michael Goldstein – è stato fermato da un gruppo di agenti federali mentre era a bordo di uno scooter davanti a casa sua a Studio City. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Boxe, Julio César Chàvez Jr. arrestato in Usa: sarà espulso

