Martina Gillio morta a 22 anni in palestra il malore per il caldo davanti agli occhi del fidanzato Non c' era l' aria condizionata

Una tragica notizia scuote la comunità: Martina Gillio, giovane di soli 22 anni, ha perso la vita durante un allenamento in palestra a causa di un malore legato al caldo. La mancanza di aria condizionata ha aggravato una giornata già torrida, lasciando tutti sgomenti. Un dramma che evidenzia l’importanza di adeguate misure di sicurezza negli spazi pubblici, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Aveva 22 anni Martina Gillio, morta 24 ore dopo essersi sentita male mentre si allenava in una palestra, la Gym Studio, di Poirino, in provincia di Torino. La dichiarazione di decesso ieri sera in ospedale, alle Molinette di Torino, dove era stata portata d'urgenz Vai su Facebook

Una ragazza di 22 anni, Martina Gillio,è morta all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra. La giovane stava svolgendo una sessione in sala pesi quando si è accasciata.E’ deceduta dopo 24 Vai su X

