Wimbledon | Sinner al terzo turno Liquidato in tre set l’australiano Vukic

Jannik Sinner si impone al terzo turno di Wimbledon con una prestazione dominante, liquidando l’australiano Vukic in tre set. Dopo aver vinto i primi due con doppio 6-1, l’avversario si rianima nel terzo, opponendo resistenza e annullando cinque match point. Tuttavia, l’italiano chiude con un deciso 6-3. Con questa vittoria, Sinner conferma il suo stato di forma e la sua determinazione a conquistare il torneo più prestigioso del tennis.

Jannik Sinner passa di forza al terzo turno di Wimbledon dominando l'australiano Aleksandar Vukic, n. 93 Atp, in tre set. L'azzurro vince i primi due set con un doppio 6-1, Vukic si riprende molto bene nel terzo anche annullando 5 match point dell'altoatesino: ma non gli basta e Sinner chiude sul 6-3

