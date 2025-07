NORA torna con il nuovo singolo Mille Volte | eleganza e grinta nella musica pop contemporanea

NORA torna con il suo nuovo singolo “Mille Volte”, un brano che incarna eleganza e grinta nella musica pop contemporanea. Dopo il successo di “New York”, questa giovane cantautrice milanese conferma il suo talento unico, mescolando stile e autenticità. Scritto da Beppe Stanco e Francesca Miola e prodotto da BS, “Mille Volte” promette di lasciare il segno. La sua musica si prepara a catturare il cuore di un pubblico sempre più vasto, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserverà il suo futuro artistico.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il singolo d’esordio New York, la giovane cantautrice milanese NORA (nome d’arte di Eleonora Masi ) torna a far parlare di sé con “Mille Volte”, il suo nuovo brano già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Scritto da Beppe Stanco e Francesca Miola, e prodotto da Beppe Stanco (in arte BS) per Beat Sound Milano, Mille Volte conferma la direzione artistica di NORA, che fonde con autenticità il suo timbro vocale elegante a una produzione musicale moderna e raffinata, in equilibrio tra elettronica e strumenti classici. Il risultato è un brano pop intenso e avvolgente, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio emozionale fatto di forza e delicatezza, grinta e dolcezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com