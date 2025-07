Temptation Island 2025 chi sono Denise e Marco e perché partecipano | Video Witty Tv

Temptation Island 2025 promette emozioni e colpi di scena con le sue coppie in crisi. Tra queste, Denise e Marco, conviventi da quasi due anni, affrontano il pubblico con sincerità e tensione. Lei nutre dubbi e sfiducia, mentre lui si sente sotto assedio, cercando di difendersi da accuse di tradimento e giudizi. Ma chi sono davvero questi innamorati? Scopriamolo insieme nel dettaglio. Ecco il loro percorso, le loro parole, e il motivo per cui hanno deciso di mettere alla prova il loro amore.

Denise e Marco sono una delle coppie che partecipa a Temptation Island 2025. I due stanno insieme da quattro anni e convivono da quasi due. A scrivere al programma è la giovane che racconta: “ Non so se mi ama e non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa “. Ma lui si difende: “ Sono sempre sotto controllo, sempre giudicato, e tutto quello che faccio non le va mai bene “. Conosciamoli meglio. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, chi sono Denise e Marco e perché partecipano | Video Witty Tv

