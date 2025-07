Lotta Fabiana Rinella si prende il bronzo agli Europei U20! Casarola in lizza per il terzo posto

L’Italia ha dovuto attendere quattro giornate per festeggiare la conquista della prima medaglia ai Campionati Europei Under 20 di lotta 2025, in corso di svolgimento al al PalaMare di Caorle. Quest’oggi sono andate in scena le prime finali del settore femminile, con Fabiana Rinella unica protagonista azzurra capace di salire sul terzo gradino del podio nella rassegna continentale giovanile. La siciliana classe 2006, campionessa d’Europa U17 nel 2023, ha conquistato una significativa medaglia di bronzo nella categoria 55 kg sbarazzandosi per manifesta superiorità tecnica della francese Lilya Yasmina Cohen già nel primo tempo sul punteggio di 10-0 nella finale di consolazione dopo aver perso ieri in semifinale per 4-1 con l’ungherese Gerda Terek (vincitrice del torneo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Fabiana Rinella si prende il bronzo agli Europei U20! Casarola in lizza per il terzo posto

