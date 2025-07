Rodrygo addio Real sempre più vicino | Xabi Alonso apre alla cessione l’Arsenal osserva

Il futuro di Rodrygo al Real Madrid è in bilico, con l’allenatore Xabi Alonso che apre alla cessione e l’Arsenal che osserva attentamente la situazione. Una svolta che potrebbe cambiare il volto del mercato estivo e regalare ai Gunners un colpo di grande effetto. La vicenda si anima, lasciando i tifosi madridisti e gli appassionati di calcio con il fiato sospeso: il calciomercato non smette mai di sorprendere!

Rodrygo potrebbe lasciare il Real Madrid già in estate: Xabi Alonso ha dato l'ok all'operazione e l'Arsenal valuta il colpo Il futuro di Rodrygo al Real Madrid è ormai appeso a un filo. Dopo settimane di indiscrezioni e segnali poco incoraggianti, arriva la conferma da The Athletic: Xabi Alonso ha aperto alla possibilità di cedere .

2018/2019 - Vinicius, 18 anni, 45 milioni di euro 2019/2020 - Rodrygo, 18 anni, 45 milioni 2021/2022 - Camavinga, 18 anni, 31 milioni 2023/2024 - Bellingham, 20 anni, 113 milioni 2023/2024 - Guler, 18 anni, 24 milioni 2024/2025 - Endrick, 18 anni, 47.5 milio

