Sinner batte Vukic in scioltezza Che crescendo a Wimbledon

Jannik Sinner ha aperto il suo cammino a Wimbledon con una prestazione convincente, dimostrando tutta la sua maturità e determinazione. Con un’esibizione di talento e sicurezza, il giovane talento italiano ha liquidato l’avversario australiano Aleksandar Vukic in soli tre set, conquistando un meritato accesso al terzo turno. Ora, con grande entusiasmo, si prepara ad affrontare Pedro Martinez nel prossimo round, pronto a lasciare il segno sui campi londinesi.

L’esordio sul centrale di Wimbledon fila via senza problemi e Jannick Sinner batte in tre set l’australiano Aleksandar Vukic guadagnandosi l’accesso al terzo turno del torneo londinese dove troverà lo spagnolo Pedro Martinez. I primi due set sono stati poco più che un allenamento per il numero uno al mondo: Sinner ha spinto subito con facilità su tutti i colpi, ha servito bene e risposto con altrettanta precisione ottenendo due break in entrambi i set con una situazione che è sembrata di enorme difficoltà per l’australiano Vukic. Non c’era un solo colpo nel quale Sinner non primeggiava e la partita è filata via con un doppio 6-1 in meno di un’ora. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner, batte Vukic in scioltezza. Che crescendo a Wimbledon

