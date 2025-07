Motociclista italiano ucciso da un orso in Romania | Omar Farang Zin attaccato durante una sosta e trascinato nel bosco

Una tragica notizia scuote il mondo dei viaggi e della natura: un motociclista italiano di 48 anni ha perso la vita in Romania, vittima di un attacco di un orso durante una sosta. Omar Farang Zin si trovava sulla celebre strada, quando l’inaspettato incontro con la bestia ha avuto effetti fatali. Una tragedia che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente.

Un cittadino italiano di 48 anni è morto in Romania in seguito all'attacco di un orso. È successo nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, sulla celebre strada.

Un tragico episodio ha scosso gli appassionati di mototurismo: un motociclista italiano, durante un viaggio sulla celebre Transfagarasan in Romania, è stato drammaticamente trascinato nella foresta e ucciso da un orso.

