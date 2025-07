Calciomercato Inter la Fiorentina spinge per Sebastiano Esposito | ecco quanto può incassare il club nerazzurro

Il calciomercato dell'Inter si anima: mentre si valutano nuovi acquisti, la Fiorentina fa pressing su Sebastiano Esposito, giovane talento nerazzurro che ha dimostrato il suo valore all’Empoli con otto gol. Questa possibile cessione potrebbe portare nelle casse del club un'importante sommetta, aprendo scenari interessanti per il futuro della squadra e per le strategie di mercato. Ma quanto potrebbe incassare realmente l’Inter? Scopriamolo insieme.

Non solo idee per quanto riguarda i possibili rinforzi, l’ Inter lavora anche alle uscite. Uno dei profili nel reparto offensivo nerazzurro maggiormente chiacchierato negli ultimi giorni è Sebastiano Esposito. Di ritorno dal prestito all’ Empoli in cui ha messo a segno 8 reti nell’ultimo campionato, il classe 2002 è pronto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, la Fiorentina spinge per Sebastiano Esposito: ecco quanto può incassare il club nerazzurro

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - fiorentina - spinge

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

La Fiorentina spinge forte per Jacopo Fazzini. Il centrocampista nativo di Massa e di proprietà dell'Empoli, attualmente impegnato all'Europeo Under-21, gradirebbe e molto la destinazione! Vai su Facebook

Fiorentina, Biraghi spinge per tornare: aveva rotto con Palladino, Pioli ha bisogno di lui. E la piazza...; Cesare Casadei potrebbe tornare in Italia; Mercato, non solo Inter e Marsiglia su Zalewski: spunta l’interesse della Fiorentina.

Inter, scambio con la Fiorentina: accelerata per 3 affari - Il calciomercato dell'Inter può intrecciarsi direttamente con quello della Fiorentina: sono subito in ballo ben tre affari ... spaziointer.it scrive

Calciomercato Fiorentina, continua il pressing sull’Inter per Esposito: si può chiudere subito, le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’obiettivo Sebastiano Esposito dall’Inter. Come scrive calcionews24.com